«Болит в груди»: дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери Дочь Заворотнюк сообщила, что ей тяжело обсуждать болезнь матери

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Анастасия Заворотнюк

Дочь заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что у нее болит в груди во время обсуждения состояния матери, которая уже 5 лет лечится от онкологического заболевания. Девушка отметила, что звезда «Моей прекрасной няни» до сих пор сильно болеет.

[Мама] болеет очень сильно. Мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет, в блоге тоже. Очень болит в груди, — сообщила Заворотнюк.

Анна также отметила, что каждый день созванивается с 80-летней бабушкой Валентиной Борисовной, которую называет Валек. Она подчеркнула, что родственница чувствует себя хорошо.

Ранее дочь Заворотнюк назвала город Объединенных Арабских Эмиратов своей второй родиной. В комментариях под последним постом в Instagram у нее спросили, куда она едет, на что дочь исполнительницы главной роли в телесериале «Моя прекрасная няня» ответила, что «путь держит» в Дубай.

Анастасия Заворотнюк борется с агрессивной формой рака. Она перенесла несколько курсов химиотерапии и лечилась в стационаре. Глиобластому у Заворотнюк диагностировали в 2019 году.