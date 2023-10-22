Дочь Заворотнюк назвала ОАЭ второй родиной

Фото: Markus Mainka/imagebroker/Global Look Press

Дочь Заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга, — Анна назвала столицу Объединенных Арабских Эмиратов своей второй родиной. В комментариях под последним постом в Instagram (деятельность в РФ запрещена) у нее спросили, куда она едет, на что дочь исполнительницы главной роли в телесериале «Моя прекрасная няня» ответила, что «путь держит» в Дубай.

Ранее на дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк подали в суд из-за 85 тысяч рублей долга. Сама актриса борется с агрессивной формой рака уже четыре года. Она перенесла несколько курсов химиотерапии и лечилась в стационаре. Глиобластому у Заворотнюк диагностировали в 2019 году.

В феврале 2023 года сообщалось, что Заворотнюк вернулась из онкологической клиники домой. Врачи выписали актрису, из клиники ее забрал супруг, фигурист Петр Чернышов. Сейчас Заворотнюк живет в собственном особняке в подмосковном поселке Крекшино, где о ней заботятся мама и муж.

Врач-онколог доктор медицинских наук Игорь Долгополов отметил, что Заворотнюк пытается бороться с онкологическим заболеванием около четырех лет и этот факт уже вызывает восхищение. По его словам, более 80% пациентов с глиобластомой не проживают и двух лет с момента ее обнаружения. Врач подчеркнул, что Заворотнюк могут полностью вылечить при удачном проведении лучевой терапии.