Чернышев впервые за долгое время показал подросшую дочь от Заворотнюк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Чернышев

Фигурист Петр Чернышев впервые за долгое время показал подросшую дочь Милу от своей тяжелобольной жены, актрисы Анастасии Заворотнюк. Спортсмен появился с пятилетней дочерью на сцене после ледового шоу Татьяны Навки, где он исполняет одну из главных ролей, пишет KP.RU.

Как уточняет издание, Заворотнюк родила дочь в 2018 году, когда ей было 47 лет. Вскоре актрисе диагностировали глиобластому, агрессивную форму рака. Когда дочери исполнилось около полугода, Заворотнюк перенесла трепанацию черепа. После этого ей провели ряд сложных операций, артистка прошла курсы лучевой и химиотерапии.

Все это время с Милой находится Чернышев и мать актрисы. Они практически не показывают ребенка публике. Так, один раз Завортнюк вместе с мужем и дочерью снялись для обложки журнала, а в 2019 году на сцену после ледового шоу с годовалой Милой вышла Навка и передала ее на руки фигуристу. Только сейчас Чернышев решился вновь показать зрителям подросшую дочь. Корреспонденту издания также удалось узнать, что Мила занимается фигурным катанием.

Показы ледового шоу NAVKA SHOW «История любви Шехерезады» Татьяны Навки начались в Москве на «ВТБ Арене» 3 ноября. Перед церемонией поднятия флагов России и Объединенных Арабских Эмиратов выступили сама фигуристка и посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер с приветственной речью.