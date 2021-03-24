Поклонники усомнились в беременности Юлианны Карауловой

https://static.news.ru/photo/a80147c8-8cb8-11eb-b95c-96000091f725_660.jpg Юлианна Караулова Фото: yulianna_karaulova/instagram.com

Далеко не все поклонники певицы Юлианны Карауловой поверили в то, что она ждёт первенца от своего супруга Андрея Чёрного. В личных сообщениях в Instagram, где 32-летняя артистка рассказала о будущем ребёнке, её обвиняют в лукавстве.

Пока одни интернет-пользователи поздравляют звезду, другие упрекают её в том, что живот у неё накладной, и заявляют, что у неё вовсе нет мужа.

Некоторые из сообщений то ли недоверчивых поклонников, то ли недоброжелателей Караулова решила обнародовать в историях соцсети.

yulianna_karaulova/instagram.com

На улице просто диво дивное, а в моём директе вот такие дела, — прокомментировала такие выпады певица.

О причинах такой странной реакции пользователей остаётся лишь гадать. Не исключено, что они приняли новость о беременности за пиар-ход. Дело в том, что Караулова впервые продемонстрировала округлившийся живот в презентованном клипе на трек «Так сильно». Таким образом, люди посчитали, что артистка лишь сыграла роль будущей мамы.

Впрочем, как писал NEWS.ru, Караулова помимо видео опубликовала и «беременное» фото. Она заявила, что очень счастлива своему предстоящему материнству.