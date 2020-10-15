Племянник Аллы Пугачёвой стал отцом во второй раз

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Племянник примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой, Владислав назвал новорожденную дочь Евгенией.

По информации издания StarHit, первого ребёнка мужчины, Евгения, певица забрала к себе несколько лет назад из-за того, что Владислав страдал алкогольной зависимостью. Он справился с недугом после того, как встретил свою нынешнюю супругу Гузель.

Гузель говорила, что станет мамой в сентябре. Но она неожиданно попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше — 3 августа. Влад очень переживал, но девочка абсолютно здорова. Её имя пока держат в секрете. Но вроде как назвали её тоже Женей, — цитирует издание знакомых пары.

На данный момент мать и дочь находятся дома и чувствуют себя хорошо. У Гузель есть старшая дочь.

Первый сын Владислава не общается с отцом и пять лет живёт в доме водителя и помощника примадонны — Игоря. Знаменитая родственница, как пишет StarHit, ни в чём не отказывает ребёнку и берёт его с собой на праздники. по словам друзей семьи, мальчик похож на брата примадонны, своего деда, Евгения Борисовича. Владислав и его новая семья живут в Рязанской области.

Как сообщал NEWS.ru ранее, дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лиза поделилась новыми фотографиями, которые были сделаны за городом.