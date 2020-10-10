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«Деревенская воображуля»: Лиза Галкина устроила фотосессию на природе

13:18, 11 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лиза поделилась новыми фотографиями, которые были сделаны за городом.

Деревенская воображуля, — говорится в подписи к фотографиям, опубликованным в фан-аккаунте девочки в Instagram.

Подписчики пришли в восторг от снимков — юная модель позировала в бейсболке, светлых джинсах и тёмной водолазке на фоне стога сена.

Ранее NEWS.ru писал, что Максим Галкин показал, как его дочь Лиза учит французский язык. Он выложил в Instagram короткое видео, где сам выступает в роли репетитора.

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