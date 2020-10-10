«Деревенская воображуля»: Лиза Галкина устроила фотосессию на природе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый младший ребёнок в семье певицы Алсу — четырёхлетний сын Рафаэль — больше всего любит машинки и мультики, но при этом уже радует родителей первыми проявлениями талантов. Об этом рассказала сама артистка, которая, впрочем, не спешит делать ребёнка публичным.

До сих пор мальчика никто не видел. По словам Алсу, как и его старшие сёстры Микелла и Сафина, Рафаэль тоже «музыкальный». Впрочем, певица не склонна считать это некой генетической предрасположенностью....