Юная дочь Галкина и Пугачёвой удивила фанатов французской речью

Шоумен Максим Галкин показал, как его дочь Лиза учит французский язык. Он обнародовал в Instagram короткое видео, где сам выступает в роли репетитора.
Оказалось, дочь примадонны Аллы Пугачёвой уже неплохо
Галкин на французском языке попросил девочку объяснить, что такое «пикник».
Это когда едят на природе, — свободно ответила Лиза.
Поклонники звёздного семейства пришли в восторг и умиление от такого домашнего урока. Они назвали девочку молодчиной и умницей. Впрочем, некоторые больше удивились тому, что Галкин тоже бегло говорит по-французски.
Примечательно, что на изучении этого языка настоял именно он. Пугачёва изначально предполагала, что их дети — Лиза и Гарри — будут учить английский.
Ранее, как писал NEWS.ru, Лиза восхитила поклонников Галкина и Пугачёвой, показав отцу и брату, как правильно заниматься йогой.
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