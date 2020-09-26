Юная дочь Галкина и Пугачёвой удивила фанатов французской речью

https://static.news.ru/photo/fe8545b6-00d8-11eb-b264-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин с дочерью Лизой Фото: maxgalkinru/instagram.com

Шоумен Максим Галкин показал, как его дочь Лиза учит французский язык. Он обнародовал в Instagram короткое видео, где сам выступает в роли репетитора.

Оказалось, дочь примадонны Аллы Пугачёвой уже неплохо изъясняется с отцом.

Галкин на французском языке попросил девочку объяснить, что такое «пикник».

Это когда едят на природе, — свободно ответила Лиза.

Поклонники звёздного семейства пришли в восторг и умиление от такого домашнего урока. Они назвали девочку молодчиной и умницей. Впрочем, некоторые больше удивились тому, что Галкин тоже бегло говорит по-французски.

Примечательно, что на изучении этого языка настоял именно он. Пугачёва изначально предполагала, что их дети — Лиза и Гарри — будут учить английский.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лиза восхитила поклонников Галкина и Пугачёвой, показав отцу и брату, как правильно заниматься йогой.