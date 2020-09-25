Юная дочка Пугачёвой умилила фанатов занятиями йогой

https://static.news.ru/photo/3b00c1d4-ffab-11ea-a0dd-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лиза умилила поклонников, показав отцу и брату, как правильно заниматься йогой. Домашнее видео опубликовал Максим Галкин.

Девочка садится на коврик, принимает позу лотоса и говорит, что «лицом надо поймать свет». Над занятиями сестры заливисто хохочет брат, девочка сердито обрывает его, говоря, что тот мешает ей сосредоточиться. В спор двойняшек вмешивается папа, который просит сына не мешать сестре.

В результате возникает гам, шум, Лиза затыкает уши, а непринуждённое веселье создаёт атмосферу уютной семейной жизни. Неизвестно, чем закончились занятия йогой дочери Примадонны, но пользователей умилила как сама девочка, так и милая домашняя суета. которая бывает в счастливых семьях. «Счастливое детство», «Невероятная девочка», — прокомментировали происходящее пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторое время назад телеведущий Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал свежее видео с участием его супруги, певицы Аллы Пугачёвой. Тем не менее подписчики шоумена неоднозначно восприняли новый ролик.