Подписчики подвергли критике новое видео с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/749bf1ea-fe5a-11ea-81c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/Instagram.com

Некоторое время назад телеведущий Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал свежее видео с участием его супруги, певицы Аллы Пугачёвой. Тем не менее подписчики шоумена неоднозначно восприняли новый ролик.

Так, Пугачёва запечатлела себя в своём Rolls-Royce с вечерним макияжем и объёмной причёской. В кадре на Примадонне надет алый наряд, а сверху накинуто белоснежное пальто.

Примечательно, что поклонники Галкина поспешили упрекнуть телеведущего за публикацию подобного контента. Многие из них отметили, что на лице Примадонны чересчур много пластики и что её возраст уже невозможно скрыть. Были и те, кто назвал певицу «кукольным персонажем».

Ранее NEWS.ru писал, что Галкин опубликовал видео, на котором он в банном халатике прогуливается по саду у своего замка в деревне Грязь. Муж Примадонны занялся обустройством территории у своего особняка.

Обустроить территорию у дома звёздная пара решила только недавно. Пугачёва и Галкин планируют заложить места для прогулок с каменными тропами, лестницами.