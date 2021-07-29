«Пишет гадости»: Яна Рудковская набросилась на Лену Миро

Российская телеведущая Яна Рудковская в беседе с NEWS.ru высказалась о скандальной блогерше Лене Миро. Продюсер Димы Билана считает, что говорить о ней «слишком много чести».

Это человек без лица, без имени, без фамилии, под вымышленным псевдонимом. Просто хочется, когда о человеке говоришь, представлять, как он выглядит. А как о ней говорить? — возмутилась Рудковская.

Она отметила, что уже свыклась с мыслью о том, что Миро «пишет про всех гадости». Намного больше её поражают те, кто читает и поддерживает блогершу.

Мне удивительно, что кто-то ещё её читает, ещё и ставит лайк. У меня эти люди больше вызывают удивление, — сказала продюсер.

Лена Миро неоднократно высказывалась о Рудковской. В частности, она реагировала на появившиеся в Сети новости о возможном психическом расстройстве сына Яны и Евгения Плющенко. Сообщение распространили анонимные Telegram-каналы, однако впоследствии слух не подтвердился. Миро одна из первых отреагировала на «слив» и написала, что «странности маленького мальчика были давно видны».

У моих друзей ребёнок возраста Гномика, и он совершенно другой человек. <...> Я уверена, что детей нужно рожать в 18, а не от протухших яйцеклеток, сперматозоидов и суррогатных матерей. Только в этом случае твой ребёнок имеет шансы родиться здоровым, — писала Миро.

Ранее сообщалось, что Миро высмеяла «пьяный» танец певицы Ольги Бузовой на концерте HammAli. Пост блогера уже назвали «местью Кафельниковой»: Алесе досталось от Миро за то, что сняла экс-ведущую «Дома-2» на видео и «слила» ролик в Сеть.