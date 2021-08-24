Певица Граймс возмутилась вопросами об Илоне Маске и взялась за нож

Канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, опубликовала видео в TikTok, на котором она с ножом в руках просит подписчиков перестать задавать ей вопросы о её возлюбленном, предпринимателе Илоне Маске.

Прекратите приставать ко мне из-за этих фейковых новостей, я не официальный представитель своего парня, — возмутилась Граймс.

@grimes Stop harassing me on this app over fake news and I am not my bfâs spokesperson Pretty young twearkalator - yUh

На видео она гладит механического пса, а под конец угрожающе заносит над роботом нож, попутно перечисляя вопросы подписчиков, от которых она смертельно устала: например, не собирается ли Маск уничтожить нефтеперерабатывающую отрасль или отправить первого человека на Марс, или, может, он пообещал $100 млн изобретателю технологии улавливания углерода. Однако чаще всего, по всей видимости, Граймс спрашивают о том, «горячий» ли Маск парень. Пара вместе с 2018 года, недавно у них родился первый для певицы и шестой для бизнесмена ребёнок, которому они подарили крайне оригинальное имя — X Æ A-XII.

Ранее сообщалось о том, что Граймс попала в больницу из-за панической атаки на съёмках телешоу Saturday Night Live.