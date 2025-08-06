Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой Певица Асаева: нападение медведя во время съемок оказалось неудачным пранком

Певица Гульназ Асаева заявила, что нападение медведя во время съемок клипа представляет собой неудачный розыгрыш. Артистка в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объяснила, что для съемочного процесса был приглашен ручной медведь, а с командой заранее обсудили детали пранка. Однако ситуация вышла из-под контроля.

Когда участники съемочной группы испугались животного, дрессировщик попытался продемонстрировать его безопасность. Он предложил концертному директору прикоснуться к медведю, однако тот напал на мужчину. Результатом этого стала госпитализация.

Изначально татарская певица и заслуженная артистка Башкирии говорила, что инцидент произошел во время празднования дня рождения ее супруга Вильдана Шамсутдинова на природе. В момент, когда компания готовила мясо у костра, из леса неожиданно появился хищник.

Судя по появившимся кадрам, медведь без колебаний направился к отдыхающим. Последствия нападения оказались серьезными — концертный директор певицы Вадим Фатхинуров получил тяжелые травмы. Асаева продемонстрировала фотографию из реанимобиля, где запечатлен окровавленный пострадавший.