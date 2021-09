Певица Аланис Моррисетт рассказала о том, как её изнасиловали в 15 лет

Канадская певица и актриса Аланис Мориссетт сообщила, что в возрасте 15 лет подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких мужчин. Об этом артистка рассказала в документальном фильме для HBO, передает Deadline.

Личности насильников певица не раскрыла . Известно лишь, что преступления были совершены после дебюта Моррисетт в подростковом шоу You Can't Do That on Television. По словам певицы, ей понадобились годы терапии, чтобы осознать свой статус жертвы: она призналась в изнасиловании нескольким людям, но никаких мер в отношении насильников принято не было.

Я считала, что всё было по взаимному согласию, но мне напоминали: «Эй, тебе же было всего 15, в этом возрасте не может быть взаимного согласия». И теперь я понимаю, что они были педофилами, — рассказала Моррисетт.

Ранее маркетолог Мария Матрос обвинила в изнасиловании народного артиста Украины, актёра фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко. Она рассказала, что подверглась насилию, когда ей было 17 лет. Талашко был другом семьи Марии и предложил ей поступить в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, пригласив к себе, чтобы обсудить экзамены. Когда девушка приехала, Талашко начал приставать к ней и предложил выпить. Матрос сначала отказала, но затем «решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее». Она не рассказала о случившемся сразу, чтобы не портить Талашко репутацию, но сейчас услышала истории других женщин и поддержала их.