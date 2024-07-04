Отар Кушанашвили опубликовал первое фото после перенесенных операций Телеведущий Отар Кушанашвили поделился своим фото послу двух операций

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал в своем Telegram-канале собственное фото после перенесенных двух операций. Шоумен отметил, что за три дня ему поставили 729 капельниц и добавил, что с сокрушительным успехом выигрывает битву по восстановлению голоса.

729 за три дня капельница под песню «Ну, впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна», — подписал он фото.

Следующим постом под фото артист опубликовал аудиозапись, в которой рассказал, что выигрывает битву по восстановлению голосовых кондиций, несмотря на тяжелейшее положение дел. Объясняя мотивы публикаций, шоумен пояснил, что сделал это для того, чтобы показать свою несгибаемость в борьбе с онкологическим заболеванием. В завершение Кушанашвили подчеркнул, что не собирается опускать руки и будет бороться с болезнью до самого.

Ранее Отар Кушанашвили обратился к жителям России прямо из больницы, где ему сделали несколько сложных операций. Шоумен призвал не пренебрегать посещением врача в случае появления подозрительных симптомов и подчеркнул, что его беспечность привала к тому, что сейчас он процесс восстановления идет гораздо медленнее, чем мог бы.