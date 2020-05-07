Особняк Жигунова пустили с молотка из-за многомиллионных долгов

https://static.news.ru/photo/d71d6d6c-9041-11ea-a92b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Актёр Сергей Жигунов лишился дома и гаража. Имущество 57-летнего артиста во Владимирской области распродали из-за многомиллионных долгов банку. Несколько лет назад Жигунов взял огромный кредит на съёмки фильма, однако погасить его не успел. В общей сложности он должен около 15 миллионов вместе с пени.

Для погашения долга суд постановил пустить с молотка имущество Жигунова. В итоге были проданы дом, двухэтажный гараж, земельный участок и баня. Всё это обошлось покупателям в девять миллионов рублей.

У Жигунова есть ещё квартира в Москве и два автомобиля. Не исключено, что они так же будут проданы на аукционе, отмечает StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что возлюбленная Жигунова 46-летняя журналистка Виктория Ворожбит распродаёт в Интернете свои личные вещи, чтобы погасить долги, которые с неё взыскивают приставы. Её задолженность по налогам составляет 43 тысячи рублей, а за неправильную парковку в Москве и превышение скорости она накопила штрафов ещё на 41 тысячу рублей.