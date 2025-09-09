«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса Наталья Штурм вышла замуж за массажиста из Петербурга на шоу «Свадьба вслепую»

Певица Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего массажиста Сергея Федорова из Санкт-Петербурга, с которым познакомилась на проекте «Свадьба вслепую», сообщил телеканал «Пятница!» в своем официальном Telegram-канале. Знаменитость призналась, что разница в возрасте ее не смущает, поскольку ей нравятся молодые мужчины.

Для меня оптимальный возраст — от 33 до 45 лет. Мне мужчина нужен, чтобы была полноценная интимная жизнь. Я очень энергичная, спортивная, и мне хочется, чтобы у меня каждый день была радость, — подчеркнула Штурм.

Звезда 90-х назвала своего избранника «мамкиным пирожком» и объяснила, что мужчина «ищет богатую тетку для содержания». Сам Федоров признался, что альфонсизм для него — это «нормальное, органичное существование». Выпуск с участием Штурм выйдет на телеканале «Пятница!» 11 сентября.

