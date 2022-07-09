«Она переживет всех злопыхателей»: близкие Пугачевой о слухах о ее болезни Близкие Аллы Пугачевой отреагировали на слухи о ее болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачёва и Максим Галкин

Близкие российской певицы Аллы Пугачевой отреагировали на слухи о ее болезни. «Московский Комсомолец» поговорил с приближенными артистки и выяснил, что она здорова, придерживается диеты, в Израиле не лечится, а «пользует косметологические процедуры».

Накануне в Сети появилась информация, что Пугачева болеет: СМИ обратили внимание на медленную походку певицы во время прогулки с детьми. В ответ на это приближенный семьи заявил, что артистка чувствует себя «скорее замечательно, чем просто терпимо», а пресса — «фонтанирует фантазиями».

Желтая пресса фонтанирует фантазиями, приписывая Алле Борисовне разные страшные, но, слава богу, несуществующие диагнозы. Алла здорова. Хочется верить, что она переживет всех злопыхателей, — заявил собеседник издания.

Он добавил, что Пугачева придерживается «правил питания любого цивилизованного человека»: не ест жареное, жирное, употребляет «по минимуму» алкоголь и придерживается «строгой программы по употреблению сладкого». По словам источника, Примадонна предпринимает попытки соблюдать различные диеты, но «это у неё получается не очень хорошо», поскольку артистка «любит булочки».

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко высказалась об экстремальной диете, которой придерживается Пугачева, используя уколы от диабета. По ее мнению, такое «лечение» может привести к анорексии.