Близкие российской певицы Аллы Пугачевой отреагировали на слухи о ее болезни. «Московский Комсомолец» поговорил с приближенными артистки и выяснил, что она здорова, придерживается диеты, в Израиле не лечится, а «пользует косметологические процедуры».

Накануне в Сети появилась информация, что Пугачева болеет: СМИ обратили внимание на медленную походку певицы во время прогулки с детьми. В ответ на это приближенный семьи заявил, что артистка чувствует себя «скорее замечательно, чем просто терпимо», а пресса — «фонтанирует фантазиями».

Желтая пресса фонтанирует фантазиями, приписывая Алле Борисовне разные страшные, но, слава богу, несуществующие диагнозы. Алла здорова. Хочется верить, что она переживет всех злопыхателей, заявил собеседник издания.

Он добавил, что Пугачева придерживается «правил питания любого цивилизованного человека»: не ест жареное, жирное, употребляет «по минимуму» алкоголь и придерживается «строгой программы по употреблению сладкого». По словам источника, Примадонна предпринимает попытки соблюдать различные диеты, но «это у неё получается не очень хорошо», поскольку артистка «любит булочки».

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко высказалась об экстремальной диете, которой придерживается Пугачева, используя уколы от диабета. По ее мнению, такое «лечение» может привести к анорексии.