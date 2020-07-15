Невестка Алибасова обвинила Шукшиных в притязании на квартиры продюсера

https://static.news.ru/photo/e6612926-c728-11ea-85da-fa163e074e61_660.jpg Виолетта Гришина Фото: vittagrishina/instagram.com

Невестка Бари Алибасова Виолетта Гришина считает, что члены семьи Лидии Федосеевой-Шукшиной готовы «перегрызть» друг друга за квадратные метры. Жена Алибасова-младшего уверена, что в случае смерти продюсера дети актрисы не упустят возможность заполучить его квартиры.

Алибасов-старший является владельцем трёх квартир. Одна из них в равных долях принадлежит отцу и сыну. Вторая записана на Алибасова-младшего, на саму Гришину и их дочь Амелию, пишет «Собеседник».

Собственником третьей квартиры формально является некий человек, который много лет назад пообещал Алибасову переоформить на него жильё, но почему-то этого не делает. Гришина подтвердила, что Федосеева-Шукшина и Алибасов официально женаты, а это значит, что в случае смерти кого-то одного второму полагается часть имущества, даже если его нет в завещании.

Логично, что сторона Шукшиных переживает за делёжку нажитого имущества, — сделала вывод невестка продюсера.

Жену Алибасова-младшего больше всего волнует, что на квартиры станут претендовать дети и, возможно, внучка Федосеевой-Шукшиной. Ради квадратных метров, считает Гришина, они «маму родную продадут».

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова обвинил бывшего директора коллектива Андрея Назарова, экс-солиста Валерия Юрина, а также Ольгу Шукшину (дочь Федосеевой-Шукшиной) в покушении на жизнь своего отца. По словам сына, его отца намеренно спаивали, из-за чего у шоумена сильно пострадала психика.