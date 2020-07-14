Сын Бари Алибасова заинтересовался наследством семьи Шукшиных

https://static.news.ru/photo/b68c0194-c60b-11ea-858c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/barialibasovjr

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова обвинил бывшего директора коллектива Андрея Назарова, экс-солиста Валерия Юрина, а также Ольгу Шукшину (дочь Федосеевой-Шукшиной) в покушении на жизнь своего отца. По словам сына, его отца намеренно спаивали, из-за чего у шоумена сильно пострадала психика.

По мнению Алибасова-младшего, главной целью заговора стало желание заполучить квартиру Бари Каримовича, расположенную в центре Москвы. Обвинённая троица не перестаёт отрицать свою причастность к отравлению, особенно Шукшина, которая никогда не имела дел с шоуменом, уточняет StarHit. Дочь актрисы мечтает только об одном — вернуть квартиру матери в Новой Москве, которую Бари Каримович переписал на своего помощника Сергея Моцаря.

Я спросила маму, не хочет ли она развестись с Алибасовым. «Пока я не получу квартиру, разводиться не буду», — сказала она, — поделилась Ольга в эфире программы «Пусть говорят».

Как считает сын шоумена, женщина попросту метит на наследство Алибасова, который пока что является законным супругом Федосеевой-Шукшиной.

Если отец останется невменяемым, а я стану его опекуном, носителем его воли, даю слово взять обратно все свои обещания не претендовать на наследство Шукшиных. Если Лидия Николаевна умрёт первой, я заберу по максимуму у этой семьи, насколько смогу, — заявил сын Бари Каримовича.

Известно, что Федосеева-Шукшина подарила Алибасову свою квартиру. После этого продюсер продал её своему директору Сергею Моцарю. Позднее сотрудник создателя группы «На-На» рассказал, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру. По его словам, так супруги прятали недвижимость от своих детей — сына Алибасова Бари и дочери Шукшиной Ольги.

Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось детям дочери артистки Марии — Фоме и Фоке, но директор Алибасова напрочь отмёл их. По словам Моцаря, о передаче двойняшкам бабушкиной квартиры и речи не было, так как она боялась, что жильё у мальчиков «отберёт отец».

Ранее NEWS.ru писал, что PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин прокомментировал массовую драку, произошедшую во время ток-шоу, посвящённого покушению на продюсера группы «На-На».