Адвокат и PR-директор Алибасова раскрыли подробности драки на ток-шоу

https://static.news.ru/photo/62332f6c-c5cc-11ea-a705-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов-младший Фото: barialibasovjr/instagram.com

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин прокомментировал массовую драку, произошедшую во время ток-шоу, посвященного покушению на продюсера группы «На-На».

Так, среди гостей программы присутствовали Бари Алибасов-младший, а также бывший директор коллектива Андрей Назаров и экс-солист Валерий Юрин. В частности, Бари-младший обвинил Андрея Назарова, Валерия Юрина, а также Ольгу Шукшину (дочь Федосеевой-Шукшиной) в покушении на жизнь своего отца. По словам сына, его отца намеренно спаивали, из-за чего у шоумена сильно пострадала психика. Представитель семьи Алибасовых подал против них заявление в правоохранительные органы.

На шоу Назаров встал со своего места и бросился с кулаками на Бари Алибасова. К нему присоединился и Юрин. В результате началась массовая драка, в которую включились другие гости студии и охрана. После этого Андрея Назарова увезли на «скорой помощи» с кровотечением, по свидетельству очевидцев, ему зашивали рассечение. Валерий Юрин сообщил, что ему сломали мизинец, — рассказал Горжанкин, слова которого приводит «МК».

По мнению адвоката семьи Алибасовых Олега Сухова, не исключено дальнейшее разбирательство — Юрин может обратиться с заявлением в правоохранительные органы, однако это не означает, что в случившемся виноват Алибасов-младший. Так как в драке участвовало много людей, будет довольно сложно установить, кто и по какой причине получил травмы, пояснил адвокат.

Он также добавил, что подобные дела рассматривает мировой судья. В частности, подаётся заявление, пострадавший подтверждает факт нанесённых побоев, предъявляет медицинские документы и документы, которые бы свидетельствовали о том, кто именно нанёс ему повреждение. В случае с Назаровым необязательно писать заявление, ввиду того, что при вызове «скорой» уже сообщается о возможном совершении преступления.

Ранее Алибасов-младший записал видеообращение, в котором объяснил внезапное исчезновение своего отца летом. По словам мужчины, легенду российского шоу-бизнеса хотели убить. Обследование подтвердило верность его предположений. Алибасова поместили в психиатрическую лечебницу.

В свою очередь Вадим Горжанкин сообщил, что психиатры уже диагностировали у 73-летнего создателя группы «На-На» «корсиковский психоз» (нарушение работы коры головного мозга на почве отравления некачественным алкоголем). Месяц назад Алибасов-старший поступил в реанимацию с анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией и печёночной недостаточностью. Врачи тогда предположили, что он отравился тормозной жидкостью.

Вся эта история разворачивается на фоне скандала между семьями Алибасова и его возлюбленной Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за недвижимости. Федосеева-Шукшина подарила Алибасову свою квартиру. После этого продюсер продал её своему директору Сергею Моцарю. Позднее сотрудник создателя группы «На-На» рассказал, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру. По его словам, так супруги прятали недвижимость от своих детей — сына Алибасова Бари и дочери Шукшиной Ольги.

Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось детям дочери артистки Марии — Фоме и Фоке, но директор Алибасова напрочь отмёл их. По словам Моцаря, о передаче двойняшкам бабушкиной квартиры и речи не было, так как она боялась, что жильё у мальчиков «отберёт отец».

Ранее NEWS.ru писал, что Бари Алибасов-младший устроил драку на съёмках ещё одного из телевизионных шоу. Возможной причиной конфликта стали критические заявления семейного стоматолога Артура Пинхасова. В какой-то момент мужчины начали драться, повалили друг друга на пол. Потасовка сопровождалась нецензурной бранью.