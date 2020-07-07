Адвокат Алибасова подал заявление о возбуждении уголовного дела

https://static.news.ru/photo/1fa40914-c10d-11ea-9088-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Представляющий интересы семьи Алибасовых правозащитник Олег Сухов подал заявление в Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО Москвы о проведении проверки и возбуждении уголовного дела в отношении бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина, экс-помощника Бари Каримовича Андрея Назарова и Ольги Шукшиной. Об этом сообщил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Доверителем в этом процессе выступил сын музыканта Бари-младший. Он рассказал адвокату, что в конце апреля — начале мая эти люди попытались его отравить, чтобы завладеть активами.

По рассказу сына Бари Каримовича, 28 июня он пригласил Назарова и Юрина в гости, чтобы узнать, зачем они постоянно выпивают с его отцом. В тот же вечер Бари-младшего отравили.

Пригласил их в гости, чтобы понять, это злой умысел или они просто тупые и не понимают, что убивают папу. В тот вечер я сказал им, где находится сейф и какие там документы. В ту же ночь они меня отравили, предполагаю, что было что-то подсыпано, потому что я резко отрубился. А наутро обнаружил пропажу ряда документов из сейфа, — рассказал сын продюсера.

Бари-младший добавил, что у него на руках имеются все доказательства их вины, в том числе видеосъёмка, которая была сделана в квартире и запечатлела момент, когда Андрей Назаров ищет что-то в сейфе и лазит по шкафам.

По словам адвоката Сухова, сын Алибасова придерживается позиции о покушении на отца, организованном группой лиц. В их число входят Валерий Юрин, Андрей Назаров и дочь возлюбленной Бари Каримовича Лидии Федосеевой-Шукшиной — Ольга Шукшина.

Из представленных Бари Бариевичем доказательств: аудиозаписей, видеозаписей, показаний свидетелей — есть основания предполагать, что у указанных лиц могли быть заинтересованность и мотив, направленные на завладение активами семьи Алибасовых, — сказал юрист.

Таким образом, заявление составлено исходя из состава преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ «Покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений», «Кража группой лиц по предварительному сговору», «Похищение важного личного документа».

Как подчеркнул Сухов, срок наказания по этим преступлениям в совокупности может достигать 20 лет тюрьмы.

Бари Алибасова 26 июня 2020 года забрали в психиатрическую лечебницу. Отмечается, что легенду российского шоу-бизнеса увезли в психиатрическую лечебницу № 1 имени Алексеева из обычной московской клиники. Он проходил там лечение, однако состояние продюсера ухудшилось. В больницу другого профиля Алибасова отправили после проведения медицинского осмотра.

При этом пиар-директор Бари Алибасова заявил о пропаже продюсера накануне дня рождения. 6 июня музыканту исполнилось 73 года, однако отмечать эту дату он стал, по всей видимости, вдали от близких. Всё дело в том, что Алибасов с 4 июня ни разу не выходил на связь. Предположительно, его мог увезти в неизвестном направлении Бари-младший.

Вся эта история разворачивается на фоне скандала между семьями Алибасова и его возлюбленной Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за недвижимости. Федосеева-Шукшина подарила Алибасову свою квартиру. После этого продюсер продал её своему директору Сергею Моцарю. Позднее сотрудник создателя группы «На-На» рассказал, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру Федосеевой-Шукшиной. По его словам, так супруги прятали недвижимость от своих детей — сына Алибасова Бари и дочери Шукшиной Ольги.

Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось детям дочери артистки Марии — Фоме и Фоке, но директор Алибасова напрочь отмёл их. По словам Моцаря, о передаче двойняшкам бабушкиной квартиры и речи не было, так как она боялась, что жильё у мальчиков «отберёт отец».

Кроме того, недавно Лидия Николаевна получила новый паспорт, где не оказалось штампа о браке с Алибасовым. Актриса сама заявила, что её ничто не связывает со скандально известным продюсером.

Сделка о дарении жилья была совершена добровольно, но сейчас уже Федосеева-Шукшина отказывается признавать её законность. Актриса говорит, что не понимала, какую бумагу в пользу Алибасова она подписывает, и ссылается на то, что «ничего не помнит». Адвокат Сергей Жорин, оформлявший сделку, подтвердил свои слова о добровольном согласии Федосеевой-Шукшиной на дарение жилья Алибасову видеозаписью.

Ранее Бари Алибасов — младший записал видеообращение, в котором объяснил внезапное исчезновение летом своего отца. По словам мужчины, легенду российского шоу-бизнеса хотели убить.