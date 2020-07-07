Сын Алибасова сообщил, что его отца пытаются отравить из-за квартиры

https://static.news.ru/photo/d308fa72-c11d-11ea-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов-младший Фото: barialibasovjr/instagram.com

Бари Алибасов-младший посетил отца, проходящего лечение в психиатрической больнице № 1 имени Н.А. Алексеева. Он привёз ему детское питание, цветы, фрукты и рассказал, что уже несколько месяцев его пытаются отравить из-за квартиры.

Видео встречи отца с сыном NEWS.ru предоставил PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин. Он же сообщил, что психиатры уже диагностировали у 73-летнего продюсера и создателя группы «На-На» «корсиковский психоз» (нарушение работы коры головного мозга на почве отравления некачественным алкоголем). Месяц назад Алибасов-старший поступил в реанимацию с анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией и печеночной недостаточностью. Врачи тогда предположили, что он отравился тормозной жидкостью.

По видео заметно, что Алибасов явно не в себе. Он не помнит, сколько времени уже находится в больнице, когда был последний раз дома, предположил, что его здесь может задавить вагон, считает, что уже давно развёлся с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Про жену сын ему рассказал, что она уже тоже «сошла с ума окончательно» и дочь Ольга оформляет над ней опеку. Также он сообщил отцу, что «Ольга подговорила» споить его некачественным алкоголем, так как если он умрёт, то половина квартиры отойдёт ей.

Чтобы они не отобрали квартиру, нужно срочно разводить тебя с Лидией Николаевной, потому что не да бог с тобой что-то случится. За тобой охотятся сейчас три человека, заинтересованных в твоей смерти, — настаивал Алибасов-младший.

Он подчеркнул, что уже полгода не может развести своего отца, так как тот находится в невменяемом состоянии и не может быть признан дееспособным. Напоследок он ещё раз внушил отцу, что спаивать его начали уже с марта.

С марта тебе приносят домой некачественную водку под видом друзей и добавляют туда что-то, что у тебя вся голова разрушилась. Я сейчас на них возбудил дело, — заключил Алибасов-младший.

Как писал NEWS.ru, Бари Алибасов — младший записал видеообращение, в котором объяснил внезапное исчезновение летом своего отца. По словам мужчины, легенду российского шоу-бизнеса хотели убить. После покушения Алибасова поместили в психиатрическую лечебницу. Обследование показало, что основателя «На-На» хотели убить.

Представляющий интересы семьи Алибасовых правозащитник Олег Сухов уже подал заявление в Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО Москвы о проведении проверки и возбуждении уголовного дела в отношении бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина, экс-помощника Бари Каримовича Андрея Назарова и Ольги Шукшиной. Доверителем в этом процессе выступил сын музыканта Бари-младший. Он рассказал адвокату, что в конце апреля — начале мая эти люди попытались его отравить, чтобы завладеть активами. Заявление составлено исходя из состава преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ «Покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений», «Кража группой лиц по предварительному сговору», «Похищение важного личного документа».