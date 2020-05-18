Директор Алибасова рассказал правду о продаже квартиры Шукшиной

https://static.news.ru/photo/15458656-9993-11ea-a048-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Директор Бари Алибасова Сергей Моцарь объяснил, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной. Так супруги прятали недвижимость от своих детей — сына Алибасова Бари и дочери Шукшиной Ольги.

Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось двойняшкам дочери артистки Маши — Фоме и Фоке, но директор Алибасова напрочь отмёл их.

По словам Моцаря, о передаче двойняшкам бабушкиной квартиры и речи не было, так как она боялась, что жильё у мальчиков «отберёт отец», рассказал сотрудник Алибасова в программе «Пусть говорят» на Первом канале .

Что касается факта продажи ему квартиры артистки, на этом якобы настоял сам Алибасов, который в прошлом году отравился «Кротом», «хоть никто и не верит в это», и испугался потерять квартиру жены, если с ним вдруг что-нибудь случится.

Он сказал мне: «Я тогда и Лиду подставлю, поэтому давай, Серёга, оформляй квартиру на себя», — рассказал Моцарь.

Он отметил, что квартира была им на самом деле куплена за 2,3 млн рублей. Это деньги, которые Моцарь вёз Алибасову на лечение после отравления «Кротом», но продюсер засчитал их в счёт покупки квартиры. Музыкант пошёл на странную сделку, опасаясь, что на квартиру позарится дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга, которая «уже всё продала», или сын Алибасова Бари, успевший прописать в квартире отца свою несовершеннолетнюю дочь.

Заявление, которое сделала Шукшина мужу с просьбой вернуть квартиру, Алибасов и его директор назвали следствием давления на артистку родственников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Шукшина, пообещавшая вернуть звёздной бабушке квартиру в Финляндии, отказалась это делать из-за болезни.