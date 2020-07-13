Сын Бари Алибасова набросился на стоматолога во время съёмок телешоу

https://static.news.ru/photo/88556752-c5b1-11ea-b141-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов-младший Фото: barialibasovjr/instagram.com

Сын российского музыкального продюсера Бари Алибасова — Бари Алибасов-младший — устроил драку на съёмках одного из телевизионных шоу. Возможной причиной конфликта стали критические заявления семейного стоматолога Артура Пинхасова. В какой-то момент мужчины начали драться, повалили друг друга на пол. Потасовка сопровождалась нецензурной бранью.

Всё началось с замечаний Пинхасова по поводу поведения Бари. Затем словесная перепалка переросла в драку, которую мне удалось снять на телефон, — цитирует пиар-директора продюсера Вадима Горжанкина телеканал РЕН ТВ.

Ранее Алибасова-младшего обвинил в избиении экс-помощник продюсера Андрей Назаров. Инцидент также произошёл во время съёмок телешоу. По сообщениям СМИ, после драки у Назарова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Накануне Алибасов-младший записал видеообращение, в котором объяснил внезапное исчезновение своего отца летом. По словам мужчины, легенду российского шоу-бизнеса хотели убить. Обследование подтвердило верность его предположений. Алибасова поместили в психиатрическую лечебницу.

Пиар-директор Алибасовых Вадим Горжанкин сообщил, что психиатры уже диагностировали у 73-летнего создателя группы «На-На» «корсиковский психоз» (нарушение работы коры головного мозга на почве отравления некачественным алкоголем). Месяц назад Алибасов-старший поступил в реанимацию с анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией и печёночной недостаточностью. Врачи тогда предположили, что он отравился тормозной жидкостью.

Вся эта история разворачивается на фоне скандала между семьями Алибасова и его возлюбленной Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за недвижимости. Федосеева-Шукшина подарила Алибасову свою квартиру. После этого продюсер продал её своему директору Сергею Моцарю. Позднее сотрудник создателя группы «На-На» рассказал, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру. По его словам, так супруги прятали недвижимость от своих детей — сына Алибасова Бари и дочери Шукшиной Ольги.

При этом команда Алибасова-старшего заявляла, что сын руководителя группы «На-На» обратился с заявлением в Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО Москвы. В документе он обвиняет экс-участника музыкального коллектива «Интеграл» Валерия Юдина, бывшего помощника продюсера Андрея Назарова и дочь его жены — Ольгу Шукшину — в отравлении отца, в результате чего Бари Каримович оказался в критическом состоянии, а также в краже документов.

Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось детям дочери артистки Марии — Фоме и Фоке, но директор Алибасова напрочь отмёл их. По словам Моцаря, о передаче двойняшкам бабушкиной квартиры и речи не было, так как она боялась, что жильё у мальчиков «отберёт отец».

Ранее NEWS.ru писал, что недавно Лидия Николаевна получила новый паспорт, где не оказалось штампа о браке с Алибасовым. Актриса сама заявила, что её ничто не связывает со скандально известным продюсером.