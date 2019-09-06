https://static.news.ru/photo/b200377e-d112-11e9-b417-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: https://www.instagram.com/buzova86

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова стала объектом насмешек в Сети из-за нового танца, который она представила вместе с новой песней.

Артистка опубликовала в Instagram короткий видеоролик, на котором показывает новый танец и призывает поклонников повторять за ней.

Повторяйте мой танец, выкладывайте к себе в Инстаграм, — подписала Бузова свой пост.

При этом подписчики отказались делать как Ольга, пристыдив её за откровенное движение и бездарную хореографию.

Зачем Бузова руку между ног суёт?, — поинтересовалась одна из поклонниц певицы.

Другие пользователи поддержали негодование, напомнив Ольге, что ей уже не 18 лет и подобные движения выглядят как минимум нелепо.

Наверное, чешется, вот и трогает себя там постоянно — в шутку предположила одна из подписчиц.

В итоге поклонники массово отказались повторять за Бузовой, отметив, что такие танцы вызывают у них отвращение.

Странные танцы. Странные движения. Я бы не стала на себе такое показывать. — призналась подписчица.

Ранее News.ru писал о том, что бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко сообщили своим поклонникам о том, что в скором времени вновь станут родителями. Неожиданно на эту новость отреагировали близкие подруги певицы и телеведущей Ольги Бузовой, от которой Тарасов когда-то ушёл к Костенко.