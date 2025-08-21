Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 14:26

Наташа Королева поделилась «откровенной» фотографией со свадьбы с Тарзаном

Певица Наташа Королева показала архивное фото со свадьбы с Тарзаном

Наташа Королева и Сергей Глушко Наташа Королева и Сергей Глушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наташа Королева поделилась в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) давним фото со свадьбы с Тарзаном (Сергеем Глушко) в честь годовщины. Их официальный союз был заключен 21 августа 2003 года в Санкт-Петербурге.

Бронзовая. Люблю тебя, мой Тарзан, — подписала снимок певица.

В комментариях к публикации подписчики написали много приятных слов: «Самый милый контент», «Суперская и очаровательная парочка», «Счастья вам и семейного благополучия», «Вы крутая семья», «Очень оригинально! Поздравляю вас», «Какие красивые фото! Естественные и эмоциональные».

Ранее Виктор Рыбин, лидер группы «Дюна», поделился секретом крепкого брака. Он отметил, что уже 35 лет женат на Наталье Сенчуковой и за это время ни разу не ссорился с ней и не повышал на нее голос.

До этого Никита Пресняков объявил о начале нового этапа жизни после развода с женой Аленой Красновой. В подписи к фото он написал: «Новая глава. Вперед». Поклонники в комментариях спрашивали о причинах развода, и Пресняков ответил, что в их браке были сложности.

