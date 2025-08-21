Наташа Королева поделилась «откровенной» фотографией со свадьбы с Тарзаном Певица Наташа Королева показала архивное фото со свадьбы с Тарзаном

Певица Наташа Королева поделилась в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) давним фото со свадьбы с Тарзаном (Сергеем Глушко) в честь годовщины. Их официальный союз был заключен 21 августа 2003 года в Санкт-Петербурге.

Бронзовая. Люблю тебя, мой Тарзан, — подписала снимок певица.

В комментариях к публикации подписчики написали много приятных слов: «Самый милый контент», «Суперская и очаровательная парочка», «Счастья вам и семейного благополучия», «Вы крутая семья», «Очень оригинально! Поздравляю вас», «Какие красивые фото! Естественные и эмоциональные».

