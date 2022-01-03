Наталия Орейро захотела купить дачу в России

Звезда телесериала «Дикий ангел», уругвайская певица и актриса Наталия Орейро рассказала KP.RU, что в будущем не исключает покупки дачи в России. Пока что артистка не планирует покупать недвижимость в РФ, так как вместе с семьёй живёт в Аргентине. Орейро отметила, что во время поездок в Россию предпочитает ездить по разным городам. Недавно артистка получила гражданство РФ.

Возможно, когда мне будет больше лет, когда я буду бабушкой, у меня будет дача в России. Мне, кстати, очень нравится Чёрное море, — заявила звезда.

По словам певицы, её сын Атауальпа Мерлин, который также получил российское гражданство, любит русских девушек. Об этом он сам заявил, когда ему было ещё два года — это случилось во время гастрольного тура Орейро.

Им (вместе с отцом ребёнка. — NEWS.ru) нужно было вернуться домой, а я оставалась работать дальше. Провожаю их в аэропорт, а сын смотрит на меня и заявляет: «Мне нравятся русские девушки». Это сказал двухлетний ребёнок, представляете?! А всё потому, что девушки дарили ему плюшевых медведей, чебурашек, целовали его. Ему очень нравится Россия, и он знает несколько слов по-русски: «спасибо», «привет», «до свидания», «пока», — рассказала актриса.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства России Орейро. Паспорт актрисе вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках.