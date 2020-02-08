https://static.news.ru/photo/696c6d40-4ad7-11ea-a86b-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/GlobalLookPress

Организаторы концертов певицы Наргиз Закировой неожиданно сообщили об отмене мероприятий в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Певица уверена, что это чётко спланированный план по уничтожению её карьеры. Об этом сообщает портал Starhit.ru

Ввиду событий намедни, могу смело предположить, что акт отмены мероприятий, так же, как и проплаченная травля в социальных сетях, был чётко спланирован лицами, заинтересованным в моём творческом и моральном уничтожении. Другого объяснения этому идиотизму пока предположить сложно, — поделилась с порталом Наргиз Закирова.

Она добавила, что организаторы не только отменили мероприятия, но и не возвращают деньги за билеты покупателям. Наргиз Закирова подчеркивает, что эти вещи неслучайны.

И подводя итог, кто же остаётся виноватым? Ну, конечно же, Наргиз! Прожжённая алкоголичка, наркоманка и убеждённый русофоб! Соответственно, поступки её говорят сами за себя! Захотела, отменила концерт и плевать ей на эти рожи, которые она так рьяно ненавидит, — привёл слова певицы портал.

Наргиз Закирова сообщила, что ей всё равно на отмены концертов, но она просит организаторов вернуть её поклонникам деньги за билеты.

Как писал NEWS.ru ранее, певица Наргиз Закирова сообщила о том, что считает ложью заявления о её «русофобии» и готова подтвердить свои слова на детекторе лжи.