Моргенштерну заплатили 4 млн рублей за выступление на корпоративе

Четыре миллиона рублей получил рэпер Моргенштерн за двухчасовое выступление на закрытом корпоративе одной из компаний 27 ноября.
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Публиковать в соцсетях снимки и видео с вечеринки гости не стали. Как
При этом снимки с выступления опубликовал глава компании, занимавшейся организацией концерта, Табриз Шахиди.
Ранее NEWS.ru писал о том, что рэпер Моргенштерн на своей официальной странице в социальной сети решил подытожить свой пройденный на данный момент жизненный путь и рассказать, чего он смог добиться к 22 годам.