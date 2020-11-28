Моргенштерну заплатили 4 млн рублей за выступление на корпоративе

https://static.news.ru/photo/79559908-324d-11eb-8a2d-fa163e074e61_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Четыре миллиона рублей получил рэпер Моргенштерн за двухчасовое выступление на закрытом корпоративе одной из компаний 27 ноября.

По данным E1.ru, музыкант прибыл в Екатеринбург ещё днём. Своим подписчикам он сообщил, что доделывает «клип за 10 млн рублей» в номере одной из местных гостиниц.

Публиковать в соцсетях снимки и видео с вечеринки гости не стали. Как пишет РЕН ТВ, сотрудникам компании скорее всего запретили снимать выступление рэпера. Моргенштерн также никак не афишировал своё появление на корпоративе.

При этом снимки с выступления опубликовал глава компании, занимавшейся организацией концерта, Табриз Шахиди.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рэпер Моргенштерн на своей официальной странице в социальной сети решил подытожить свой пройденный на данный момент жизненный путь и рассказать, чего он смог добиться к 22 годам.