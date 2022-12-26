Моргенштерн сообщил о проблемах со здоровьем после отказа от алкоголя Моргенштерн рассказал о бессоннице после отказа от алкоголя

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал о проблемах со здоровьем после отказа от употребления алкоголя. Соответствующее сообщение появилось в его Instagram-аккаунте (деятельность соцсети в России запрещена). Музыкант исключил спиртное, когда узнал о проблемах с печенью.

Первые три-четыре дня был ад: я практически не спал, кошмары, параличи — кто шарит, тот понимает, насколько это трудный период, — рассказал исполнитель.

Музыкант добавил, что на фоне падения иммунитета у него поднялась температура. Кроме того, Моргенштерн заявил, что вынужден пить антибиотики, так как врачи нашли у него «какую-то болячку».

При этом рэпер заявил, что на шестой день без алкоголя чувствует себя намного лучше.

Иду на поправку, появились кубики, похудел на четыре килограмма, мощно начала работать голова. Короче, молодежь, я вас агитирую не бухать, — написал Моргенштерн.

Ранее Моргенштерн вызвал Оксимирона на Versus Battle. Он выразил благодарность артисту за то, что тот выпустил дисс на него под названием THE STORY OF ALISHER, а также добавил, что был рад вдохновить Оксимирона на новую композицию. Кроме того, исполнитель трека Cadillac подчеркнул, что формат рэп-поединков уже «умер», однако вдвоем они могут его «возродить».