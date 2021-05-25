Моргенштерн подарил Жорину свитшот с надписью «Адвокат дьявола»

Фото: morgen_shtern/instagam.com

Анастасия Андреева NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева, которая уже почти 10 лет на появляется на ТВ, в YouTube-шоу «Юзефович» призвала россиян отказаться от просмотра телевизора.

Говоря о современном юморе, она отметила, что негативно относится к нынешним особенностям жанра, так как считает их проявлением несвободы. Ведущая сообщила, что уже давно не смотрит подобные Comedy Club программы....