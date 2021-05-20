Адвокат Моргенштерна опроверг итоги экспертизы клипов рэпера

https://static.news.ru/photo/6376af8e-b964-11eb-8a88-96000091f725_660.jpg Моргенштерн Фото: .instagram.com/morgen_shtern

Адвокат рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) Сергей Жорин опроверг данные о том, что экспертиза, проведённая по административному делу, нашла в двух клипах звезды пропаганду наркотиков, передаёт ТАСС. Последнее утверждала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Информация о том, что экспертиза установила пропаганду наркотиков в клипах моего доверителя [Алишера Валеева], не соответствует действительности. И у нас есть этому железные доказательства, — отметил представитель исполнителя.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудили административное дело в отношении Моргенштерна за пропаганду наркотиков в апреле. Поводом послужили клипы артиста «Розовое вино — 2» и Family. Сам рэпер отшутился на эту тему, сказав, что «суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки».

Ранее Моргенштерн проспорил подписчику в Instagram один миллион рублей и перевёл всю сумму некоему Евгению Викторовичу Ш. Музыкант опубликовал скриншот своего аккаунта на стриминговом сервисе Spotify с более чем 2,6 млн слушателей и предложил найти любого исполнителя в России, у кого аудитория больше. Поклонник справился с заданием и указал на группу «Тату» с 3,1 млн слушателей.