Суд назвал дату рассмотрения дела Моргенштерна о пропаганде наркотиков

https://static.news.ru/photo/a91d1d5e-bd31-11eb-8e8f-96000091f725_660.jpg Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Зюзинский суд Москвы назвал дату рассмотрения административного протокола в отношении рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). Заседание назначено на 3 июня, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Ерохина.

Дело рэпера рассмотрят в 09:45. Как отмечал адвокат рэпера Сергей Жорин, Моргенштерн хотел бы лично поприсутствовать на заседании. Напомним, что в двух клипах исполнителя эксперты подтвердили наличие пропаганды наркотиков.

Речь идёт о видео на песни «Розовое вино — 2» и «Family». В клипах, по мнению специалистов, артист восхваляет образ жизни, в центре которого богатство и наркотики. Адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг данные о результатах экспертизы. По его словам, информация «не соответствует действительности». В полиции однако позднее подтвердили ранее появившиеся данные экспертизы. Исследование проводило московское ГБУ «Московский исследовательский центр».

Ранее сообщалось, что получен результат теста на наркотики солиста выигравшей Евровидение группы Maneskin. Давид Дамоано чист — тест оказался отрицательным. Напомним, что во время финала конкурса солист группы Дамиано Давида заподозрили в употреблении наркотиков. Камеры запечатлели момент, где итальянец нагнулся к столу и как будто собирался что-то вдохнуть через нос.