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Получен результат теста на наркотики солиста выигравшей Евровидение группы

21:28, 24 мая 2021

Отрицательный результат показал тест на наркотики, проведённый солисту выигравшей Евровидение итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давиду. Таким образом, Европейский вещательный союз (EBU) закрывает расследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В заявлении говорится, в частности, что расследование было инициировано по просьбе итальянской делегации после обвинений певца в употреблении наркотиков в «зелёной комнате» во время финала Евровидения. ЕBU проверил все имеющиеся видеокадры, запечатлевшие вероятный инцидент.

Тест на наркотики был также добровольно сдан ранее сегодня солистом группы Maneskin, результат отрицательный, — сообщили в Европейском вещательном союзе.

Дело, как следует из заявления, закрыто.

Во время финала конкурса солист группы Дамиано Давида заподозрили в употреблении наркотиков. Камеры запечатлели момент, где итальянец нагнулся к столу и как будто собирался что-то вдохнуть через нос. Это вызвало у поклонников беспокойство, однако на пресс-конференции он оправдался.

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