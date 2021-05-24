Получен результат теста на наркотики солиста выигравшей Евровидение группы

Певица Кети Топурия опубликовала серию снимков в шикарном образе, который восхитил поклонников. На фото артистка позирует в длинном чёрном платье с разрезом и глубоким декольте. Дополняют наряд прозрачные туфли с блестящей пряжкой, серебряные часы, кольцо и множество серёжек.

Образ дополнил неброский макияж с акцентом на губы. Многие фанаты назвали выбор звезды безупречным. Роскошный наряд Топурия подобрала специально для участия в музыкальной премии RU.TV. Одну из фотографий певица сопроводила...