Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/46b3579c-b95c-11eb-babf-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Эксперты подтвердили наличие в двух клипах рэпера Моргенштерна пропаганды наркотиков, передаёт ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Экспертиза проводилась в рамках административного дела, возбуждённого в отношении исполнителя.

Опытные специалисты Московского исследовательского центра подтвердили в своём экспертном заключении наши опасения насчёт наличия пропаганды наркотиков в так называемом «творчестве» исполнителя Моргенштерна, — рассказала Мизулина.

В клипах, по мнению экспертов, артист восхваляет образ жизни, в центре которого богатство и наркотики. В заключении говорится, что социально-психологическая направленность роликов Моргенштерна — формирование у зрителей мнения, что ничего плохого в запрещённых веществах нет. Артист достигает такого позитивного эффекта за счёт создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики, заключили специалисты.

Пропаганда наркотиков ведётся не только через песни и видеоклипы, но и в том контенте, который исполнитель создаёт для своих страниц в соцсетях. Поэтому ранее мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку, — добавила директор.

При этом адвокат Моргенштерна опроверг данные о результатах экспертизы клипов рэпера. Сергей Жорин сказал, что информация «не соответствует действительности». Сам артист новость в соцсетях не комментировал.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудили административное дело в отношении Моргенштерна за пропаганду наркотиков в апреле. Поводом послужили клипы артиста «Розовое вино-2» и Family. Сам рэпер отшутился на эту тему, сказав, что «суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки».