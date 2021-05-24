В МВД выявили пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/921fe80a-bc7a-11eb-9614-96000091f725_660.jpg Моргенштерн Фото: vk.com/morgenshtern

Полиция подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что экспертиза нашла в двух клипах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду наркотиков. Административное дело передано в Зюзинский суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный ГУ МВД.

Речь идёт о двух клипах знаменитости — «Розовое вино — 2» и Family. Ранее сообщалось, что эксперты подтвердили наличие в них пропаганды запрещённых веществ. В клипах, по мнению специалистов, артист восхваляет образ жизни, в центре которого богатство и наркотики.

В свою очередь адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг данные о результатах экспертизы. По его словам, информация «не соответствует действительности».

В полиции журналистам подтвердили данные экспертизы о том, что в клипах пропагандируется образ жизни, приоритетами которого являются наркотики и богатство. Исследование проводил московское ГБУ «Московский исследовательский центр».

Сейчас дело дошло до суда. Жорин ранее сообщал в беседе с ТАСС, что рэпер будет лично присутствовать на судебном заседании, если дату назначат на время, когда Алишер будет в Москве.

Он хочет узнать реакцию суда на свои произведения, а также реакцию и мнение всех присутствующих слушателей. Это будет его первое выступление в стенах дворца правосудия, — отметил Жорин.

Ранее сообщалось, что ещё один трек Моргенштерна заинтересовал правоохранителей. Прокуратура направила клип рэпера и Dj Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы проверить его на возможное оскорбление чувств верующих.