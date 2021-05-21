Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков дошло до суда

https://static.news.ru/photo/fd1f5828-ba29-11eb-acc2-96000091f725_660.jpg Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Административное дело, заведённое для проверки клипов рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на пропаганду наркотиков, дошло до суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зюзинского суда Москвы.

Решение о распределении дела судье и назначении даты пока не принято . Теперь Моргенштерну может грозить большой денежный штраф и приостановка деятельности сроком на 90 суток за пропаганду наркотиков.

Дело крутится вокруг двух клипов знаменитости — «Розовое вино — 2» и Family. Сообщалось, что эксперты подтвердили наличие в них пропаганды запрещённых веществ. В клипах, по мнению специалистов, артист восхваляет образ жизни, в центре которого богатство и наркотики. В свою очередь адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг данные о результатах экспертизы. По его словам, информация «не соответствует действительности». Сам артист новость в соцсетях не комментировал.

Тем временем новый альбом рэпера уже собрал 12 млн прослушиваний. Артист выпустил его 14 часов назад. Только за первый час, по словам Алишера, альбом под названием Million Dollar: Happiness послушали более 3 млн раз.