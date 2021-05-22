Прокуратура проверит клип Моргенштерна на оскорбление чувств верующих

https://static.news.ru/photo/e350bbe4-bae7-11eb-baa5-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Прокуратура направила клип рэпера Моргенштерна и Dj Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы проверить его на возможное оскорбление чувств верующих, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Они на экспертизу, я так понимаю, отправили. Будут принимать решение. Там была одна проверка, как я понимаю, от родительской общественности по поводу рекламы наркотиков, а у меня оскорбляет чувства верующих. Я просил проверить, оценить деятельность, — заявил депутат.

Он надеется, что музыкант сможет набраться мужества и принести извинения миллионам верующих, не только христианам.

Ранее в пресс-службе Зюзинского суда Москвы сообщили, что административное дело, заведённое для проверки клипов Моргенштерна на пропаганду наркотиков, дошло до суда.

Дело крутится вокруг двух клипов знаменитости — «Розовое вино — 2» и Family. Сообщалось, что эксперты подтвердили наличие в них пропаганды запрещённых веществ. В клипах, по мнению специалистов, артист восхваляет образ жизни, в центре которого богатство и наркотики. В свою очередь адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг данные о результатах экспертизы. По его словам, информация «не соответствует действительности». Сам артист новость в соцсетях не комментировал.

Тем временем новый альбом рэпера уже собрал 12 млн прослушиваний. Артист выпустил его 14 часов назад. Только за первый час, по словам Алишера, альбом под названием Million Dollar: Happiness послушали более 3 млн раз.