«Мой личный цирк»: Моргенштерн выпустил альбом и разочаровал фанатов

https://static.news.ru/photo/bc2c3ac0-ba15-11eb-b9cf-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Рэпер Моргенштерн выпустил новый альбом под названием Million Dollar: Happiness. О премьере скандальный исполнитель сообщил в своём Instagram. Публикация за 11 часов собрала 1,4 млн просмотров, однако в комментариях фанаты высказали своё разочарование.

Это первый релиз артиста на лейбле Atlantic Records. В альбоме 13 треков. Примечательно, что он вышел в аккурат на день рождения Kizaru — коллеги, с которым у звезды давний конфликт. Глава лейбла Bahh Tee рассказал, что Моргенштерн получил за альбом предоплату в сумме $1 млн.

Добро пожаловать в мой личный цирк, друзья! Билетик в профиле, — подписал публикацию рэпер.

Фанаты уже оставили более четырёх тысяч комментариев. Судя по тем, что собрали сотни лайков других пользователей, альбом разочаровал поклонников: «Ожидала, что будет лучше, реальность не превзошла ожидание», «Надеюсь ты шутишь, выпускай настоящий альбом!», «Как это слушать? Или я старею?».

Ранее сообщалось, что эксперты подтвердили наличие в двух клипах Моргенштерна пропаганды наркотиков. Экспертиза проводилась в рамках административного дела, возбуждённого в отношении исполнителя. В клипах, по мнению экспертов, артист восхваляет образ жизни, в центре которого богатство и наркотики. В свою очередь адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг данные о результатах экспертизы клипов рэпера. По его словам, информация «не соответствует действительности». Сам артист новость в соцсетях не комментировал.