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Мирослава Карпович сделала фото в стиле Шарлиз Терон

12:28, 11 октября 2020 16
Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Актриса Мирослава Карпович показала кадры со своей новой осенней фотосессии. Звезда позировала в чёрном платье в пол и смелым разрезом.

Немножко Шарлиз Терон, — написала под одним из роликов, также назвав себя «женщиной-весной».

После фотосессии актриса добавила в сторис снимок с подписью «Жадор Диор». Шарлиз Терон является лицом бренда Dior для аромата J'Adore.

Как писал NEWS.ru, Павел Прилучный и Мирослава Карпович буквально потрясли зрителей, продемонстрировав на сцене настоящую страсть. Влюблённые сыграли в премьере в Театриуме Терезы Дуровой.

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