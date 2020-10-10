Мирослава Карпович сделала фото в стиле Шарлиз Терон

Актриса Мирослава Карпович показала кадры со своей новой осенней фотосессии. Звезда позировала в чёрном платье в пол и смелым разрезом.
Немножко Шарлиз Терон, — написала под одним из роликов, также назвав себя «женщиной-весной».
После фотосессии актриса добавила в сторис снимок с подписью «Жадор Диор». Шарлиз Терон является лицом бренда Dior для аромата J'Adore.
Как писал NEWS.ru, Павел Прилучный и Мирослава Карпович буквально потрясли зрителей, продемонстрировав на сцене настоящую страсть. Влюблённые сыграли в премьере в Театриуме Терезы Дуровой.
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