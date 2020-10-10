Мирослава Карпович сделала фото в стиле Шарлиз Терон

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Поклонники фигуриста Ильи Авербуха потребовали убрать Елену Исинбаеву из жюри организованного им телешоу «Ледниковый период». Однако тот ответил отказом.

Телезрителям пришлось не по душе судейство двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом. Убери Исинбаеву из жюри! Она и двух слов-то связать не может. Это позорище, как она себя ведёт...