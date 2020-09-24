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Прилучный и Карпович поразили зрителей любовной страстью на сцене

07:43, 25 сентября 2020
Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Прилучный и Мирослава Карпович буквально потрясли зрителей, продемонстрировав на сцене настоящую страсть. Влюблённые сыграли в премьере в Театриуме Терезы Дуровой.

Драма, в которой сыграла влюблённая пара, повествует о тяжёлых судьбах героев, где главную роль сыграл Прилучный. В спектакле он исполнил роль городского сумасшедшего.

Зрители были потрясены теми настоящими эмоциями и бурной страстью, которые продемонстрировали на сцене влюблённые актёры. Многие пришли к выводу, что между парой действительно есть чувства, сообщает Пятый канал.

На людях Прилучный и Карпович ведут себя достаточно скромно, чтобы судить об истинных отношениях между ними.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Прилучный опубликовал кадры из четырёхэтажного особняка, в котором живёт с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. На смене места жительства настояла именно новая подружка актёра, она же, по слухам, потребовала от Прилучного выставить на торги бывший особняк.

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