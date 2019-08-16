https://static.news.ru/photo/dfab6cd4-c019-11e9-bea6-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Блогер Елена Миро высказалась в поддержку родителей Юлии Началовой, которые хотят установить на могиле певицы памятник.

Некоторые интернет-пользователи обвинили родных артистки в наглости за то, что они якобы просят деньги на реализацию этого проекта.

Да не наглые они. Не наглые. Просто они потеряли единственную дочь, и этим всё сказано, — написала Миро в своём « Живом журнале ».

Блогер уточнила, что о необходимости спонсорской помощи говорила бывший пиар-директор Началовой. Отец же певицы не намеревался объявлять на всю страну о сборе денег. По его словам, семья артистки будет рассчитывать на собственные средства, но готова принять помощь от тех, кто захочет её оказать.

Миро раскритиковала тех, кто сделал из смерти певицы «всероссийское шоу», и призвала не судить её родителей.

Ранее News.ru писал, что продюсер фильма о Началовой Андрей Загорский заявил о готовности поддержать идею об установке памятной таблички на доме, где жила артистка. Он также отметил, что родители певицы не в восторге от предложений фанатов о переименовании улиц в её честь или строительстве храма.