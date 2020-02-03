https://static.news.ru/photo/868b4b08-4654-11ea-9640-fa163e074e61_660.jpg Мария Кожевникова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский блогер Лена Миро не оставила без ответа выпад актрисы, получившей известность благодаря сериалу «Универ», Марии Кожевниковой. Бывший депутат Госдумы ранее шутя написала в соцсети хейтерам, что платье, за которое её критиковали, стоит дороже, чем квартира критиков.

Миро в своём ЖЖ на это заметила , что это и есть «истинное отношение» Кожевниковой к народу.

«Моё платье стоит дороже, чем ваша квартира». И этим все сказано. Цена вопроса для политического деятеля Кожевниковой как бы решает всё — у меня дороже, значит, права я, а не вы. Живите в своих халупах и не смейте на пышную барышню рот разевать, — говорится в её сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица МакSим похожа на «алкоголичку», считает блогер Лена Миро. По её мнению, у исполнительницы «характерный отёк» лица и лишний вес — признаки «пьющей бабы». Она добавила, что решение приостановить карьеру звезды приняли её продюсеры, отправив женщину в «бессрочный отпуск».