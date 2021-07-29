Мила Кунис объяснила, почему пренебрегает купанием детей

Голливудская семья — Мила Кунис и Эштон Кутчер — удивила поклонников мнением о детской гигиене. Американские артисты уверены, что купать наследников каждый день с мылом — излишняя привычка. Заявление звёзды сделали в подкасте Armchair Expert, отвечая на вопросы ведущего шоу Дэкса Шепарда.

Журналист также признался, что не принимает душ каждый день, так как гели и шампуни довольно агрессивны и смывают защитную жировую плёнку. С ним неожиданно согласились именитые гости. Актриса сразу подчеркнула , что с малых лет привыкла к редкому посещению ванной комнаты.

Когда я была маленькой, у нас дома всегда была проблема с горячей водой. Так что душем я не злоупотребляла, — отметила Кунис, намекая, судя по всему, на детство, проведённое на Украине.

Кутчер добавил, что ежедневно моет самые важные части тела, а полностью принимает душ раз в неделю. По словам его жены, семья придерживается такого же подхода и в воспитании двоих детей.

Старшая дочь Милы Кунис и Эштона Кутчера — Уайетт — появилась на свет в октябре 2014-го. Через два года у них родился второй наследник — сын Димитрий. Свадьбу же артисты сыграли спустя год после рождения Уайетт.

Ранее советская и российская актриса Елена Яковлева посетовала, что люди интересуются татуировками её сына Дениса, а не его личностью. Артистка откровенно отметила, что 28-летний молодой человек — «грамотный, образованный, начитанный мальчик», а кроме нательных изображений у него ещё «замечательная душа».