Михалков ответил на обвинение Собчак в доносительстве Путину Михалков заявил, что не жаловался Путину на «голую» вечеринку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков в своем Telegram-канале отрицает, что именно он рассказал президенту РФ Владимиру Путину о «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор». Об этом он написал в ответе журналистке Ксении Собчак.

В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором Вы тоже имели бесстрашие участвовать, — написал Михалков.

Ранее в своем Telegram-канале Собчак, ссылаясь на собственные источники, писала, что кадры с нашумевшего мероприятия, организованного блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», российскому президенту показал Михалков. По ее сведениям, кинематографист продемонстрировал Путину видео с рэпером Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке Balenciaga на гениталиях. Как полагала Собчак, именно позиция Михалкова спровоцировала всеобщее осуждение «голой» вечеринки, в том числе рассмотрение мероприятия на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским, деятельность запрещена).