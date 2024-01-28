Стало известно, кто показал Путину видео с «голой» вечеринки Собчак заявила, что Михалков показал Путину видео с «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что президент России Владимир Путин узнал о «голой» вечеринке блогера Анастасиии Ивлеевой от режиссера Никиты Михалкова. Как сообщила она в Telegram-канале «Кровавая барыня», артист также показал главе государства видео с мероприятия в московском клубе «Мутабор».

Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку, — написала она.

Собчак подчеркнула, что Михалков умеет четко и убедительно доносить до собеседника свою позицию, приводя весомые аргументы. Именно поэтому, по ее мнению, после звездной тусовки в «Мутаборе» последовала жесткая реакция со стороны общественности.

Путин ранее снова высказался про «голую» вечеринку Ивлеевой. На встрече со студентами он заявил, что новая элита России будет формироваться из людей, готовых сражаться за Родину, а не из тех, кто «гениталии обнажает или заднее место показывает». При этом глава государства подчеркнул, что такие «чудики» тоже нужны в стране.