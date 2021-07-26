Менеджер МакSим рассказала о состоянии очнувшейся после комы певицы

Представитель МакSим Маргарита Соколова подтвердила сообщения СМИ о том, что певицу вывели из состояния комы. О самочувствии артистки её менеджер рассказала в Instagram.

Состояние артистки пока ещё сложное, но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна её не вывели. Это связано с тяжёлым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании, — написала представитель певицы.

Ранее сообщалось, что врачам удалось вывести МакSим из состояния медикаментозного сна, в котором артистка находилась больше месяца. Певица даже смогла ответить на вопросы докторов с помощью жестов и сделала первый самостоятельный вдох за последний месяц.

NEWS.ru рассказывал, через какие испытания пришлось пройти МакSим в её жизни ещё до госпитализации и как мужественно она борется с болезнью.