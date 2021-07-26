СМИ: певица МакSим пришла в сознание и сделала первый вдох после комы
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:30, 26 июля 2021
МакSимФото: maksimartist/instagram.com
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Певица МакSим, которая больше месяца провела в состоянии медикаментозного сна, пришла в себя, сделала первый самостоятельный вдох и смогла общаться с врачами с помощью жестов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Она разговаривает знаками и находится в ясном сознании, — говорится в сообщении.
Отмечается, что МакSим впервые за долгое время смогла сделать самостоятельный вдох. Однако её перевели на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция лёгких), чтобы дыхание звезды оставалось ровным. Врачи надеются: вскоре певица сможет дышать самостоятельно.
Ранее, 24 июля, представитель МакSим Маргарита Соколова сообщала о том, что лечащие врачи певицы обнадёжили её близких, рассказав о положительной динамике состояния артистки. Как отмечали врачи, состояние МакSим в последние дни стало заметно улучшаться.