«Движемся в сторону улучшения»: врачи МакSим обнадёжили близких певицы

Заболевшая коронавирусом Маргарита Соколова, директор певицы МакSим, оказалась в одной больнице с подопечной и сообщила хорошие новости для её поклонников и близких. Представитель находящейся в коме звезды рассказала в Instagram: по обнадёживающим прогнозам врачей, состояние МакSим улучшается и «в этом нет никаких сомнений».

Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звёздный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что всё будет хорошо, — написала Маргарита Соколова.

Она признала, что у певицы есть проблемы с лёгкими, но отметила: они есть у всех, кто болеет COVID-19.

Да, есть сбои в организме, при таком тяжёлом течении заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно, да. Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт, — сообщила директор певицы.

Соколова подчеркнула, что МакSим потребуется «очень длительное лечение, восстановление и реабилитация». И опровергла слухи о якобы выявленной у певицы новой инфекции.

Слава Богу! И всем вам спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания! С такой поддержкой она обязательно поправится, — добавила Маргарита.

Соколова оказалась в одной больнице с МакSим в связи с заражением коронавирусом. Директору певицы потребовалось пройти обследование.

Ранее сообщалось, что Маргарита Соколова повторно обратилась за помощью к духовнику МакSим, игумену Луке, который однажды уже посещал певицу в палате и соборовал её. С тех пор, по словам представителя звезды, в состоянии артистки стала наблюдаться положительная динамика.