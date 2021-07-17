Спала на вокзале, пела через боль, впала в кому: как судьба била МакSим

Уже месяц, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова, известная как МакSим, находится в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз — пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом).

NEWS.ru проследил путь МакSим — девочки из самой простой российской семьи, которая сумела сама сделать себя звездой и сейчас отчаянно борется за жизнь.

Откуда у Марины Абросимовой псевдоним МакSим

Марина родилась в Казани в семье автомеханика и воспитательницы детского сада. Стремление к музыке проявилось с раннего детства: будущая звезда играла на фортепиано, сочиняла песни и побеждала в конкурсах. Псевдоним, по которому сегодня её знают миллионы, она получила в подростковом возрасте благодаря старшему брату Максиму. Он присматривал за сестрой, когда родители были на работе.

Друзьям он представлял меня: «Это моя сестрёнка Марина». Про то, что сестрёнка, запоминали, а имя почему-то нет <...> называли «сестрой Макса». А однажды кто-то обратился ко мне: «Максим, а где Макс?». Так Макс остался Максом, а я стала Максимом, — рассказывала Марина.

После школы певица поступила на заочное отделение Казанского технического университета, чтобы совмещать учёбу (факультет «Связи с общественностью») и карьеру, которую она задалась целью построить в Москве. Столица встретила будущую звезду крайне неприветливо: первоначальные планы на ночлег у знакомых сорвались, и МакSим восемь дней прожила на Казанском вокзале. Позднее певица признавалась, что ей приходилось спать рядом с цыганами и бездомными.

Я спала в пельменной, сидя и положив голову на руки. Работница [заведения] предупреждала меня, когда пойдут сотрудники [полиции], и я пряталась от них в туалете напротив, — признавалась МакSим.

Первые деньги заработала в подземном переходе

МакSим Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На этом же вокзале она познакомилась со своей будущей соседкой по съёмной квартире — танцовщицей, которая предложила ей вместе арендовать «однушку» в Царицыно. Уже став популярной, артистка ещё несколько лет продолжала жить в той квартире. В общей сложности она провела там шесть лет.

Первые карьерные шаги тоже были тяжёлыми. В Москве Марина искала звукозаписывающие студии, предлагала им диски с уже готовым к тому времени альбомом «Трудный возраст». Первые деньги она заработала пением в подземных переходах. Вместе с группой уличных музыкантов, с которыми познакомилась на ВДНХ, МакSим пела песни Боба Марли, The Beatles и Майи Кристалинской. В день зарабатывала до 800 рублей — на эти деньги и жила.

«Я офигела, когда все запели мою песню»

Обойдя десятки студий в Москве, Марина наконец познакомилась с человеком, который оценил её старания. Музыкальный продюсер Вадим Бондарюк послушал оставленные ею диски и решил разместить треки в интернете, где их стали скачивать и нарезать на рингтоны для мобильных телефонов.

О популярности и доходах не было и речи до тех пор, пока певица не выступила на танцевальном фестивале в Санкт-Петербурге. Её пригласили, однако она ожидала рядового выступления — ей даже не оплачивали проезд из Москвы до северной столицы. Как рассказывала позднее певица, она сама купила самый дешёвый билет в сидячий вагон.

Я думала, что там какое-то маленькое мероприятие, но меня встретили с охраной и повезли на красивой машине в концертный зал. В нём собралось 14 тысяч человек: я офигела, когда они все запели песню «Трудный возраст», — вспоминала она.

После этого карьера МакSим пошла в гору: певица принесла запись выступления в компанию Gala Records, и с ней сразу подписали контракт. Оказалось, её давно ждали, но просто не могли найти. Популярность в только развивавшемся в России Интернете ещё больше способствовала известности Марины. Она давала концерты один за другим.

В ноябре 2007 года вышел второй альбом — «Мой рай», который разошёлся тиражом более 700 тысяч копий и получил бриллиантовый статус. Спустя полгода певица собрала спорткомплекс «Олимпийский». Третий альбом «Одиночка» принёс ей ещё больше наград: телеканал RU.TV назвал её певицей десятилетия, журнал Forbes включил в список самых популярных и богатых звёзд, а «Афиша» добавила песню «Знаешь ли ты» в рейтинг главных поп-хитов последнего времени.

К моменту, когда МакSим закончила выпускать музыку, на её счету было шесть альбомов: к первым трём добавились «Другая реальность», «Хорошо» и «Полигамность». Треки по-прежнему были на слуху, но так и не смогли перебить популярность песен «Знаешь ли ты», «Нежность» и «Трудный возраст».

Какому мужчине МакSим посвятила все свои песни

Дебютный альбом «Трудный возраст» вышел в 2006 году. О его успехе известно всем: 2 млн копий (и это — только официальные цифры без «оглядки» на процветавшее в то время пиратство), золотой, бриллиантовый и пять платиновых статусов в России. Треки «Отпускаю», «Знаешь ли ты», «Нежность», «Ветром стать» и другие знала вся молодёжь.

Как девушке удалось создать столь страдальческий альбом, оказавшийся созвучным многим россиянам? По словам МакSим, она описывала ситуации, которые наблюдала в жизни, но которые с ней самой никогда не случались. Исключением стала песня «Знаешь ли ты». Певица признавалась, что она была автобиографичной.

Это исповедь, она выстрадана и в ней весь мой печальный жизненный опыт, — рассказывала артистка.

В беседе с Борисом Корчевниковым МакSим признавалась, что посвящает все песни своей первой любви — музыканту Андрею Шульцу, который был старше на 11 лет. Они познакомились на одной из музыкальных студий Казани.

Я была впечатлена его жёлтыми очками, красными волосами и подумала: «Ух ты, что за видон!». Я тогда и сама уже носила дреды. Мы познакомились в музыкальной студии. Однажды я поднималась там по ступенькам, была какая-то сумасшедшая весна, первые лучи солнца, и вот этого человека попросили меня встретить, — поделилась МакSим.

Тогда Шульц был женат на другой, поэтому об отношениях не было и речи. Из-за разницы в возрасте он боялся проявлять чувства. Вскоре их отношения всё-таки переросли из дружеских в романтические — на тот момент Марине было всего 15 лет, а Андрею — 26. Однако Шульц был настроен серьёзно и даже просил руки МакSим у её родителей.

Но долгой и счастливой любви у них так и не вышло. Одной из причин их расставания стал переезд девушки в Москву.

Уход со сцены, пневмония после концерта в Казани и кома

В 2019 году артистка попала в серьёзную аварию, которая случилась по пути в аэропорт. Переломов она не получила, но повреждения внутренних органов оказались достаточно сильными. Несколько месяцев она провела в больнице, сильно поправилась из-за отсутствия движения. После начались осложнения с сосудами.

Я лежала и понимала, что мне нужно выходить на сцену, а я просто не могу встать. Такое бывало. Поэтому пришлось объявить о том, что я покидаю сцену, — призналась МакSим.

После этого исполнительница ненадолго возвращалась к творчеству. Однако потом началась пандемия коронавируса. Последний концерт перед госпитализацией она дала 12 июня в Казани. Он был приурочен ко Дню России. МакSим выступила, хотя уже тогда чувствовала себя очень плохо. После этого артистка отправилась домой, откуда её и забрала скорая помощь. При этом два теста на коронавирус показали отрицательный результат.

16 июня 2021 Абросимову положили в больницу и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что у неё поражено более 70 процентов лёгких. 10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно, и её снова подключили к аппарату. Вокруг происходящего с артисткой каждый день столько инсинуаций, что её болезнь превратилась в шоу фейков. После смерти музыканта и актёра Петра Мамонова, скончавшегося от коронавируса, Сергей Шнуров написал стихотворение на тему хайпа из-за болезни Мамонова и МакSим, которое похвалила менеджер певицы.

Духовник МакSим игумен Лука лично посещал певицу в реанимации, где соборовал её. По словам священника, артистка отреагировала на его действия, и он считает это хорошим знаком. 16 июля, спустя ровно месяц после госпитализации певицы, её директор Маргарита Соколова сообщила об улучшении состояния артистки, отметив, что восстановление займёт много времени.

Представители МакSим опровергли появившиеся 17 июля сообщения об отказе лёгкого у звезды и призвали не сравнивать её ситуацию с болезнью Юлии Началовой, которая умерла в 2019 году в возрасте 38 лет от осложнений после подагры.

За тот месяц, пока артистка находится в коме, в больнице оказались и участники команды МакSим: директор певицы Маргарита Соколова крайне тяжело перенесла коронавирус. А режиссёр клипов исполнительницы Вадим Шатров умер от COVID-19.

Редакция NEWS.ru желает МакSим скорейшего выздоровления. Дома певицу ждут две маленькие дочери.